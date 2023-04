सीएम नीतीश कुमार ने सासाराम और बिहारशरीफ में दंगे को लेकर हाई लेविल मीटिंग की, पुलिस ने अब तक 109 को अरेस्ट किया

Communal Riots, Bihar, Bihar News, Nitish Kumar, Amit Shah: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज रविवार को सासाराम और बिहारशरीफ में हुई हिंसा को लेकर हाईलेवल मीटिंग की है. रामनवमी उत्सव के दौरान नालंदा जिले के बिहारशरीफ में सांप्रदायिक तनाव के सिलसिले में बिहार पुलिस ने अब तक 109 लोगों को अरेस्ट किया है. पटना में बिहार के DGP आर एस भाटी ने कहा, किसी भी असामाजिक तत्व को बक्शा नहीं जाएगा, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसमें भी गिरफ्तारी हुई है. इसके अलावा जो लोग बम से ज़ख्मी हुए थे उसकी भी जांच की गई है.

बिहार के DGP भाटी ने कहा, जो लोग बम से ज़ख्मी हुए थे वे लोग बम के हमले से नहीं बल्कि बम का प्रयोग करने के दौरान हुए थे,जोकि अपराध की श्रेणी में आता है और अभी उनका इलाज चल रहा है, इलाज के बाद उनकी गिरफ्तारी की जाएगी.