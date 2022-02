Bihar, COVID19 restrictions: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( CM Nitish Kumar) ने आज शनिवार को राज्य में सभी तहर के COVID19 प्रतिबंध हटाने की घोषणा की हैं. इस संबंध में जारी बयान में कहा गया है कि, “14 फरवरी से अगले आदेश तक सभी तरह के COVID19 प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं.Also Read - UP School Reopen: यूपी में 14 फरवरी से खुलने जा रहे सभी स्कूल, कोरोना नियमों का सभी को करना होगा पालन

Bihar CM Nitish Kumar lifts all #COVID19 restrictions in the state

“From February 14 all kind of covid19 restrictions will be lifted till the further orders,” the statement reads

— ANI (@ANI) February 12, 2022