बिहार में मांझी के बेटे के इस्तीफे के बाद CM नीतीश कुमार जल्द कर सकते हैं कैबिनेट का विस्तार

बिहार में आज महागठबंधन सरकार के घटक दल हम के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने आज अचानक इस्तीफ़ा दे दिया, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे स्वीकार भी कर लिया और अब जल्द ही वह कैबिनेट का विस्तार कर नया मंत्री नियुक्त कर सकते हैं. जी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक, बिहार में नए मंत्री बनाए जा सकते हैं. बिहार के राज्यपाल है अभी पटना से बाहर हैं, कल बुधवार को राज्यपाल लौटेंगे. उनके लौटने पर ही विस्तार हो सकता है और उसी दिन ही नए मंत्री शपथ ले सकते हैं. वहीँ आज बीजेपी और महागठबंधन के नेताओं के बीच आज जुबानी जंग चलती रही है.

सूत्रों के मुताबिक, जेडी-यू के दलित विधायक रत्नेश सदा को भी नीतीश कुमार से मिलने के लिए सीएम आवास पहुंचने के लिए बुलाया था . नीतीश कुमार जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर उन्हें अपना एससी/एसटी कल्याण मंत्रालय देने जा रहे हैं. सोनवरसा (सुरक्षित) सीट से विधायक सदा शाम करीब छह बजे पटना पहुंचे और सीएम आवास के अंदर चले गए.