Bihar CM नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी, पटना पुलिस ने सूरत से आरोपी को अरेस्ट किया

Bihar CM, Nitish Kumar, Gujarat, Surat, Bihar News, Bihar: बिहार के सीएम (Bihar CM) नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी (death threat) देने वाले आरोपी को पटना पुलिस (Patna Police) ने गुजरात पुलिस की मदद से सूरत से गिरफ्तार कर लिया है. इस आरोपी ने एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी दी थी. अभी उसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है. आरोपी ने 20 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजकर जान से मारने की धमकी दी थी.

बिहार पुलिस के अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी मिली, जिसके बाद पटना पुलिस ने गुजरात पुलिस की मदद से आरोपी को सूरत से गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों से पूछताछ के लिए पटना पुलिस के अधिकारी सूरत पहुंच गए हैं.