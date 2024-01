पहले से ही पता था, जोड़ी टूटेगी...बिहार के CM नीतिश कुमार के इस्तीफे पर बोले मल्लीकार्जुन खर्गे

Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया . जिसके बाद उनकी पार्टी जनता दल का राष्ट्रीय जनता दल के साथ का गठबंधन खत्म हो गया है. इस्‍तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि बीते कुछ समय से गठबंधन में काफी कुछ सही नहीं चल रहा था, इसलिए ये फैसला लेना पड़ा. इसके बाद, कांग्रेस प्रेसीडेंट मल्लीकार्जुन खर्गे ने कहा कि उन्हें पहले से ही पता था, जोड़ी टूटेगी.

“Knew it would happen,” says Mallikarjun Kharge on Nitish Kumar’s exit from Mahagathbandhan

Read @ANI Story | https://t.co/dPQbzR6iHf#MallikarjunKharge #NitishKumar #INDIAAlliance pic.twitter.com/OS1uIyP2MZ

— ANI Digital (@ani_digital) January 28, 2024