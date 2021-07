Nitish Kumar, Bihar, Bihar CM, Caste-Based Census, JDU, BJP, News: बिहार (Bihar) में बीजेपी (BJP) के सहयोग से सरकार चला रहे मुख्‍यमंत्री (Bihar CM) नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने राज्‍य में जाति आधारित जनगणना करवाने के पक्ष में बड़ा बयान दिया है. बिहार के मुख्यमंत्री नी​तीश कुमार ने कहा, एक बार जाति आधारित जनगणना (Caste-based census) जरूर होनी चाहिए, ये सबके हित में है. इससे SC/ST के अलावा जो दूसरे गरीब तबके के लोग हैं, उनको भी लाभ मिलेगा.Also Read - Bihar News: गया जिले में रात में भयंकर हादसा, इनोवा कार- हाईवा की भिड़ंत में 7 की मौत

सीएम नीतीश कुमार ने आज शनिवार को कहा, हमने पहले ही फरवरी 2019 और 2020 में जाति-आधारित जनगणना के बारे में अपने विचार पहले ही सदन में रखा था. जाति आधारित जनगणना कम से कम एक बार जरूर करवानी चाहिए. इसके जरिए उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सकता है. अगर हम सही संख्या जानते हैं, तो हम उनकी बेहतरी की दिशा में काम कर सकते हैं.

We have already kept our thoughts about caste-based census in the House in Feb 2019 & 2020. Caste-based census must be done at least once. Through it, they can gain benefits from schemes. If we know the exact number, we can work towards their betterment: Nitish Kumar, Bihar CM pic.twitter.com/bR5dpeWS7w

