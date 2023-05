'पुराना इतिहास बदल देंगे? नया संसद भवन बनाने की ज़रूरत क्या थी', बीजेपी पर भड़के बिहार के सीएम नीतीश कुमार; देखें- Video

नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जारी विवाद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है. नीतीश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पुराना इतिहात बदल देंगे? क्या जो इतिहास है आप उसे भुला देंगे? इन्हें(BJP) इतिहास बदलना है इसलिए हर चीज़ बदल रहे हैं. आखिरकार नया संसद भवन बनाने की ज़रूरत क्या थी.

नए संसद भवन के उद्घाटन के मामले पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि नई संसद की क्या जरूरत थी? पहले की इमारत एक ऐतिहासिक थी. मैंने बार-बार कहा है कि सत्ता में बैठे लोग इस देश के इतिहास को बदल देंगे. आज नीति आयोग की बैठक और कल नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने का कोई मतलब नहीं था. इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा हूं. वहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि जो लोग विपक्ष का सम्मान नही करते है. जो लोग नफरत से राजनीति करते हो. लोकतंत्र में जो जनता से झूठ बोले झूठ छिपाने के लिए इवेंट करते हैं. इससे जनता को क्या मिलने जा रहा है.