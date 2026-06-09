खान सर विवाद के बीच बिहार सरकार सख्त, कोचिंग सेंटरों के लिए जारी किए नए नियम

बिहार में कोचिंग सेंटरों को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. राज्य सरकार का कहना है कि शिक्षा केवल परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य को मजबूत बनाने का आधार है. इसलिए कोचिंग संस्थानों में पारदर्शिता, अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है. नए नियमों का उद्देश्य छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल देना और कोचिंग सेंटरों के कामकाज पर निगरानी बढ़ाना है.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा – बिहार में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां पढ़ने वाले छात्रों का पूरा रिकॉर्ड संबंधित जिला प्रशासन को देना होगा. इसमें छात्रों के नाम, नामांकन से जुड़ी जानकारी और अन्य जरूरी विवरण शामिल होंगे. सरकार का मानना है कि इससे कोचिंग संस्थानों की गतिविधियों पर निगरानी रखने में मदद मिलेगी और जरूरत पड़ने पर प्रशासन छात्रों से जुड़े मामलों में तुरंत कार्रवाई कर सकेगा. यह व्यवस्था शिक्षा क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
सरकार ने शिक्षा विभाग को ऐसे नियम तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिनके तहत कोई भी कोचिंग सेंटर स्कूल और कॉलेज के समय पर कक्षाएं नहीं चला सकेगा. इस नियम का मकसद छात्र नियमित रूप से अपने स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई पर ध्यान देना है. बता दें बिहार से यह शिकायत सामने आती रही है कि कई छात्र स्कूल छोड़कर सीधे कोचिंग जाते हैं.
राज्य में विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कोचिंग संचालन को लेकर शिक्षा विभाग को निम्न महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये हैं।
• सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
• स्कूलों एवं…
— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) June 9, 2026
हाल के दिनों में चर्चित शिक्षक खान सर और रौशन सर के बीच विवाद काफी सुर्खियों में रहा. यह विवाद मुख्य रूप से कोचिंग सेंटरों, शिक्षा व्यवस्था और छात्रों से जुड़े कुछ मुद्दों पर दिए गए बयानों को लेकर चर्चा में आया था. सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच भी बहस देखने को मिली. बाद में यह मामला व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर बिहार में कोचिंग सेंटरों की कार्यप्रणाली और उनके नियमन पर व्यापक चर्चा का कारण बन गया.