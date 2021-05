बिहार (Bihar)में कांग्रेस की एक विधायक ( Congress MLA) ने कहा है कि डॉक्‍टरों ने उन्‍हें कुर्सी पर बैठने नहीं दिया है. बिहार के वैशाली जिले की राजापाकड़ सीट से कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी (Pratima Kumari) ने यह आरोप लागाते हुए कहा है कि प्रोटोकॉल के बारे में न तो प्रशासनिक अधिकारी को पता है, न डॉक्टर को. Also Read - व्हाइट हाउस में दिखा कैसे कोरोना महामारी US में कम हो रही, अधिकतर ने उतारे मास्‍क, मिलने का दौर शुरू

बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक कोविड महामारी को लेकर एक अस्‍पताल में जायजा लेने पहुंची थी.

कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमार ने कहा, सीएम नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं. अगर वे अपने प्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो जनता का सम्मान कौन करेगा?

Bihar | Congress MLA says doctor didn’t allow her to sit on chair.

Neither administrative officer, nor the doctor knows about protocol. CM Nitish Kumar has become weak. Who will respect public if they treat their representative like this?: Pratima Kumari, Raja Pakar MLA pic.twitter.com/KTEyhdy4TM

