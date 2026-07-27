बिहार में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर AK-47 से फायरिंग करने वाला पुलिसकर्मी सस्पेंड- वायरल हुआ था VIDEO

RJD नेता तेजस्वी यादव ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. उन्होंने घटना का एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी को छात्रों पर गोली चलाते देखा जा सकता है.

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प्रदर्शनकारी छात्रों पर 25 जुलाई को AK-47 से हमला करने का वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है.

Bihar News Today: बिहार के सीवान में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर AK-47 से हमला करने वाले पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है. प्रदर्शनकारी छात्रों पर 25 जुलाई को AK-47 से हमला करने का वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है. पूरे राज्य में हुए बंद के दौरान कई जिलों में छात्र संगठनों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए थे. इनमें कई जगहों पर प्रोटेस्ट करने वालों और पुलिस के बीच झड़प की खबरें भी सामने आईं. ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक, बिहार पुलिस हेडक्वार्टर ने प्रोटेस्ट के दौरान एक पुलिस कॉन्स्टेबल को AK-47 से गोली चलाते हुए वायरल फुटेज को गंभीरता से लिया और उसे सस्पेंड करने का आदेश दिया.

दुकान से घर लौटने समय आरिफ को लगी थी गोली

पटना के जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल में इलाज करा रहे प्रोटेस्ट में घायल तीन छात्रों की हालत स्थिर बताई जा रही है. घायलों में 15 साल का मोहम्मद आरिफ भी है. आरिफ के परिवार के मुताबिक वह पास के दुकान पर ही काम करता है. उसके रिश्तेदारों ने बताया कि वह बंद के दौरान दुकान बंद करके घर लौट रहा था, तभी प्रदर्शन के दौरान उसकी गर्दन में गोली लग गई. डॉक्टरों ने सर्जरी के दौरान गोली सफलतापूर्वक निकाल दी और अब उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

तेजस्वी ने शेयर किया था वीडियो

बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. उन्होंने घटना का एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी को छात्रों पर गोली चलाते देखा जा सकता है. तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा, ‘सीवान में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर सीधी फायरिंग की. AK-47 से भी फायरिंग की गई. जब 7 हत्याओं का आरोपी अपराधी मुख्यमंत्री बन जाए तब लोकतंत्र में प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों पर पुलिस ऐसे ही गोलियां चलाती है. दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो.’

सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर सीधी फायरिंग की। AK-47 से भी फायरिंग की गई। जब 7 हत्याओं का आरोपी अपराधी मुख्यमंत्री बन जाए तब लोकतंत्र में प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों पर पुलिस ऐसे ही गोलियां चलाती है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। #Bihar pic.twitter.com/RB2Ftc1xeS — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) July 25, 2026

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी यह मुद्दा उठाया और कहा कि पैटर्न हर जगह एक जैसा है . उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पेलेट गन और बिहार में AK-47 के इस्तेमाल की ओर इशारा किया था.

राहुल ने ट्वीट किया, ‘छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम ही जानलेवा है. खबर आ रही है कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उनपर FIR की जा रही है. मोदी जी, कहां गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा? उल्टा उनपर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है. दिल्ली में छात्रों पर पेलेट गन चली और बिहार में AK-47। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार हो या दिल्ली – हर जगह पैटर्न एक ही है. पहले भी कहा है, ये सरकार झूठी है. सुधार इनके बस का नहीं है. अपनी बातों से मुकर जाएगी और हर तरकीब से छात्रों की आवाज दबाएगी. मोदी जी, देश के छात्रों से माफी मांगिए और जिन्होंने छात्रों पर हमला किया है, उन्हें कुचला है उनपर कार्रवाई कीजिए, छात्रों पर नहीं.

पुलिस ने शुरू की डिपार्टमेंटल जांच

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की पहली जिम्मेदारी है. तय नियमों का कोई भी उल्लंघन गंभीरता से लिया जाता है. उन्होंने कहा कि एक डिटेल्ड डिपार्टमेंटल जांच शुरू की गई है. जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. जांच से यह पता चलने की उम्मीद है कि बंदूक का इस्तेमाल पुलिस प्रोटोकॉल के हिसाब से हुआ था या नहीं और क्या आगे कोई डिसिप्लिनरी या कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है.