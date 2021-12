Bihar Covid-19 Update: बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल 77 नए मामले दर्ज किए गए हैं. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने आज गुरुवार को यह जानकारी दी. इसके साथ, राज्य में कुल सक्रिय मामले 215 हो गए हैं. गया में कुल 29 मामले, पटना में 27 मामले दर्ज किए गए. इसके अलावा, जहानाबाद में चार मामले दर्ज किए गए, नालंदा और समस्तीपुर में 3-3, सुपौल और मुजफ्फरपुर में 2, जबकि औरंगाबाद, दरभंगा, किशनगंज, सीतामढ़ी, सीवान, वैशाली और पश्चिम चंपारण जिलों में एक-एक मामला दर्ज किया गया.Also Read - Omicron Spread In India: नए साल से पहले Omicron के कहर से बचने की तैयारी, इन राज्यों ने लगाए प्रतिबंध

ओमिक्रॉन (Omicron) का कोई मामला नहीं

गया में मगध मेडिकल कॉलेज के एक बैंक के कर्मचारी, एक डॉक्टर और एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बिहार में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. महज चार दिनों में यह दोगुना हो गया है. हालांकि, स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक किसी भी ओमिक्रॉन मामले की पुष्टि नहीं की है. सूत्रों के अनुसार, राज्य में हालांकि जीनोम सीक्वेंसींग टेस्ट सुविधा का अभाव है, जो कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए आवश्यक है. इस बीच, एहतियात के तौर पर, राज्य सरकार ने नए साल से पहले पार्क, प्राणी उद्यान और अन्य सार्वजनिक स्थानों को बंद कर दिया है. ये स्थान 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक जनता के लिए बंद रहेंगे.

देश में भी तेजी से बढ़ रहे संक्रमित

भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13,154 नए मामले सामने आए और 268 मौतें दर्ज की गई हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार यह जानकारी दी. नई मौतों के साथ, मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 4,80,860 हो गई है. इस बीच, देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट की संख्या 961 हो गई है, जिसमें से 320 रोगियों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है. मंत्रालय ने पुष्टि करते हुए कहा कि कुल 22 राज्यों में नए वेरिएंट का पता चला है.

वेक्सीनेशन कवरेज 143 करोड़ के पार

इस बीच, पिछले 24 घंटों में 7,486 मरीजों के ठीक होने से कुल संख्या बढ़कर 3,42,58,778 हो गई है. नतीजतन, भारत की रिकवरी दर 98.38 प्रतिशत है. भारत का सक्रिय आंकड़ा 82,402 है, जो देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 0.24 प्रतिशत है. साथ ही इसी अवधि में, देश भर में कुल 11,99,252 टेस्ट किए गए, जिससे कुल आंकड़ा बढ़कर 67.64 करोड़ हो गया है. पिछले 24 घंटों में 63,91,282 वैक्सीन खुराकें दी गई थी, इसी के साथ भारत का कोविड टीकाकरण कवरेज गुरुवार सुबह तक 143.83 करोड़ तक पहुंच गया. मंत्रालय ने कहा कि 16.93 करोड़ से अधिक शेष और अप्रयुक्त कोविड वैक्सीन खुराक अभी भी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं.