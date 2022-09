Bihar Crime: बिहार के बेगूसराय जिले (Begusarai) में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने सड़क से गुजरने के दौरान अलग-अलग स्थानों पर गोलीबारी की. इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गोली लगने की वजह से घायल हो गए. पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने गोलीबारी में एक शख्स की मौत की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि घायलों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां से कुछ लोगों को छुट्टी भी मिल गई है. केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ BJP नेता गिरिराज सिंह ने मामले को लेकर नीतीश कुमार (Nitish Kumar) पर हमला बोला है. गिरिराज सिंह ने कहा, ‘बिहार का दुर्भाग्य है कि यहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है. बिहार के मुख्यमंत्री को भय लगता है यह कहने में कि मैं जंगल राज का हूं, जिस दिन वे ऐसा कहेंगे वहां के उपमुख्यमंत्री उन्हें सत्ता से हटा देंगे.Also Read - बिहार: बाइक सवार अपराधियों ने बेगूसराय में कई जगह लोगों पर फायरिंग की, एक की मौत, 9 लोग घायल, बीजेपी ने नीतीश सरकार को घेरा

उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा, ‘बेगूसराय और बिहार में मौत के तांडव के बीच कुंभकर्ण की नींद में सो रही नीतीश सरकार को जगाने के लिए बेगूसराय बीजेपी और आम लोगों ने कल (बुधवार) बेगूसराय बंद का आह्वान किया है. आप सभी से सहयोग का अनुरोध है.

We got information that at 4 different police station areas, two criminals on a bike have shot people in an indiscriminate manner. 10 people were shot out of which 1 has died. The remaining 9 are out of danger, some have been released from hospital: Yogendra Kumar, SP Begusarai https://t.co/DBkC56z953 pic.twitter.com/JOBvJB0ijV

