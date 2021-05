Bihar, DIG, Muzaffarpur, Lady Doctor, CRPF, News: बिहार में एक महिला डॉक्‍टर की शिकायत पर केंद्रीय बल के एक सीनियर अफसर डीआईजी के खिलाफ सीआरपीएफ ने जांच का आदेश दिया है. कंपोजिट हॉस्पिटल में तैनात लेडी डॉक्‍टर ने सुरिंदर प्रसाद ( Surinder Prasad) डीआईजी रेंज मुजफ्फरपुर ( DIG Range Muzaffarpur) के खिलाफ बार-बार फोन करके नशे की हालत में आगे बढ़ने की कोशिश का आरोप लगाया था. Also Read - CRPF Recruitment 2021: CRPF में बिना परीक्षा के बन सकते हैं अधिकारी, बस होनी चाहिए ये क्वालीफिकेशन

Bihar | One lady doctor posted at Composite Hospital has lodged a complaint against Surinder Prasad, DIG Range Muzaffarpur alleging repeated phone calls and inappropriate advances in drunken state, by him. A probe has been ordered in this regard: CRPF

— ANI (@ANI) May 9, 2021