Bihar, Purnia, Kishanganj, Bihar police, CBI, NEWS: बिहार के किशनगंज जिला के नगर थाना प्रभारी अश्विनी कुमार की शनिवार को पश्चिम बंगाल में हत्या के मामले में उनकी बेटी ने इसे षड़यंत्र करार देते हुए सीबीआई जांच की मांग की है. कल ही किशनगंज थाना प्रभारी अश्विनी कुमार का पूर्णिया जिले में उनके पैत्र‍िक गांव में अंतिम संस्‍कार किया गया. कल रविवार को सुबह ही अश्विनी कुमार की 75 वर्षीया मां उर्मिला देवी ने तोड़ दिया था. इसके बाद दोनों का अंतिम संस्‍कार कर दिया गया. Also Read - पश्चिम बंगाल में पीट-पीटकर मारे गए बिहार के पुलिस अफसर की मां का निधन, बेटे की हत्या से सदमे में थीं

एसएचओ अश्‍विनी कुमार की बेटी ने रविवार को कहा, यह षड़यंत्र है और मैं सीबीआई जांच की मांग करती हूं. वे बंदूके रखने के बावजूद मेरे पिता को अकेला छोड़कर भाग गए. न केवल सर्किल इंस्‍पेक्‍टर मनीष कुमार, बल्कि वे जो भाग गए उन्‍हें दंडित किया जाना चाहिए. मेरे पिता की मौत के बाद सदमें में मेरी दादी का निधन हो गया. Also Read - Bihar: ट्रक पलटने से ड्राइवर- सहायक की मौत के बाद बवाल, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया, राइफल छीनी

बता दें कि बिहार के किशनगंज जिला के नगर थाना प्रभारी अश्विनी कुमार की शनिवार को पश्चिम बंगाल में हत्या के बाद उनकी 75 वर्षीया मां उर्मिला देवी ने रविवार की सुबह पुत्र वियोग में दम तोड़ दिया था, पुत्र के शहीद होने की खबर मिलने के बाद से ही अश्विनी कुमार की मां की तबियत बिगड़ने लगी थी. उनकी मां उर्मिला देवी ने जानकीनगर थाना अंतर्गत अभयराम चकला पंचायत के पांचू मंडल टोला स्थित अपने घर में रविवार की सुबह अंतिम सांस ली. Also Read - Bihar SHO Murder in West Bengal Case: भीड़ के सामने इंस्‍पेक्‍टर को छोड़कर भागने वाले CI समेत 6 पुलिसकर्मी सस्‍पेंड

This is a conspiracy & I demand CBI probe. They left my father alone despite having guns. Not only circle inspector Manish Kumar, but all those who ran away should be punished. My grandmother also died of shock after my father’s death: Daughter of slain SHO Ashwini Kumar (11.04) pic.twitter.com/JhNcoCpNuG

