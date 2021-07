Bihar Spurious Liquor Death Toll News: शराब पर पूर्ण प्रतिबंधित राज्‍य बिहार (Bihar) में जहरीली शराब पीने (spurious liquor incident ) से अब तक मरने वालों का आंकड़ा (death toll) 16 हो गया है. राज्‍य पश्चिम चंपारण (West Champaran) जिले में जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है. पुलिस ने 5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. जहरीली शराब से इन मौतों का सिलसिला दो-तीन पहले शुरू हुआ था.Also Read - UP News: महादेव मंदिर जा रहा परिवार सड़क हादसे का शिकार, पांच की मौत और तीन घायल

इस मामले के सामने आने पर कल शुक्रवार को बिहार की उप मुख्‍यमंत्री रेणू देवी ने कहा था जांच चल रही है. संबंधित अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं. स्‍थानीय लोग इस पर बात करने को तैयार नहीं हैं. हम स्‍थ‍िति पर करीबी से नजर रखे हुए हैं. Also Read - MP News Updates: विदिशा में 13 लोग अभी लापता, 4 की मौत, बचाव अभियान जारी

Bihar | Death toll rises to 16 in West Champaran hooch tragedy. Police detain 5 persons for questioning.

— ANI (@ANI) July 17, 2021