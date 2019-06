पटना/भुवनेश्वर. बिहार में चमकी बुखार से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 112 पर पहुंच गई है. चमकी बुखार एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिंड्रोम या एईएस (Acute Encephalitis Syndrome) को कहा जा रहा है. बुधवार की सुबह जारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SKMCH) में जहां इस बीमारी की वजह से 93 बच्चों की मौत हुई है, वहीं केजरीवाल अस्पताल में एईएस से पीड़ित 19 बच्चे अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं. इस बीच बिहार में चमकी बुखार की दहशत पड़ोसी राज्यों तक फैलने की खबरें भी आ रही हैं. ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने फूड सेफ्टी कमिश्नर को निर्देश दिया है कि बिहार से आने वाली लीची में जहरीले पदार्थ की जांच के बाद ही इसे बाजार में बेचने की अनुमति दी जाए.

क्‍या है चमकी बुखार? क्‍यों लीची को हर बार बताया जाता है जिम्‍मेदार?

इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर जिले के अस्पताल का दौरा किया और इस दौरान उन्हें नाराज लोगों द्वारा की गई नारेबाजी का सामना करना पड़ा. लोगों ने एईएस से बचाव के नाकाफी इंतजाम और अस्पताल की अव्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. एसकेएमसी अस्पताल में सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में ही लोगों ने ‘नीतीश वापस जाओ’ के नारे लगाए. आपको बता दें कि एईएस से पीड़ित बच्चों को एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं मुजफ्फरपुर के पड़ोस में स्थित पूर्वी चंपारण जिले में भी इस बीमारी की वजह से एक बच्चे की जान गई है.

वैसे एईएस के ज्यादातर मामले मुजफ्फरपुर में सामने आए हैं, लेकिन पूर्वी चंपारण और वैशाली जैसे जिलों में भी इस तरह के मामलों की खबर है. इससे पहले, मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉ. शैलेश प्रसाद ने बताया था कि मंगलवार देर शाम तक एईएस से मरने वाले बच्चों की संख्या 109 हो गयी है, जिनमें से श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसकेएमसीएच) में 90 बच्चों और केजरीवाल अस्पताल में 19 बच्चों की मौत हुई है.

Bihar: The death toll due to #AcuteEncephalitisSyndrome (AES), in Muzaffarpur, rises to 112. 93 died at Sri Krishna Medical College and Hospital (SKMCH) & 19 died at Kejriwal Hospital. pic.twitter.com/oD3gPLnUuq

ओडिशा तक पहुंची लीची की दहशत

बिहार में चमकी बुखार से पिछले एक पखवाड़े में सौ से ज्यादा बच्चों की मौत की दहशत पड़ोसी राज्यों तक पहुंच गई है. ओडिशा सरकार ने बुधवार को इस बाबत एक अधिसूचना जारी कर अपने अधिकारियों को चमकी बुखार से सतर्क रहने को कहा है. ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में बिहार से आने वाली लीची की जांच करने का निर्देश दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने अपने निर्देश में फूड सेफ्टी कमिश्नर को आदेश दिया है कि बिहार से आने वाली लीची की फसल का सैंपल लेकर उसकी जांच की जाए. विभाग ने कहा है कि ओडिशा के बाजारों में बिक रही बिहार से आई लीची में जहरीले पदार्थ होने की जांच करें, इसके बाद ही बिक्री सुनिश्चित की जाए.

Department of Health & Family Welfare,Govt of Odisha: Encaphalitis is spreading in Litchi growing areas of Bihar & other parts of country. In view of this, Food Safety Commissioner has been directed to collect&test sample of Litchi being sold in market to ascertain toxic contents

— ANI (@ANI) June 19, 2019