पटना/भागलपुर: बिहार (Bihar) के भागलपुर (Bhagalpur ) जिले में एक मकान के अंदर हुए भीषण विस्फोट ( explosion) में 14 लोगों की मौत हो गई और अन्य 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. विस्फोट के कारण आसपास के कई मकान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. राज्य पुलिस प्रमुख एसके सिंघल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.Also Read - Gurugram में भयंकर रोड एक्‍सीडेंट में 4 फूड डिलीवरी ब्वॉय की मौत, इन तीन राज्‍यों के युवकों की जान गई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्फोट से हुई जनहानि पर शुक्रवार को शोक व्यक्त किया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत कर वहां जारी राहत और बचावकार्यों का जायजा लिया. पुलिस महानिदेशक सिंघल ने ततारपुर थाना क्षेत्र के काजबलीचक इलाके में हुए विस्फोट के लिए अवैध पटाखा कारोबार को जिम्मेदार ठहराया है. Also Read - Bihar की आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट विधानसभा में पेश, GDP की दर 2020-21 में 2.5 फीसदी रही

The news of loss of life due to an explosion in Bihar’s Bhagalpur is painful. I wish the injured a speedy recovery. I spoke with CM Nitish Kumar regarding the incident. The admn is engaged in relief & rescue ops. All possible assistance is being provided to the victims: PM Modi https://t.co/7rmVoIsR6l pic.twitter.com/S6A4mkpaML

— ANI (@ANI) March 4, 2022