बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही अब तक खुद प्रधानमंत्री पद की इच्छा को नकारते रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में उनकी पार्टी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर लगातार बयानबाजी कर रही है. इस बीच, शनिवार को राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी कहा कि चाचा नीतीश कुमार दिल्ली के लाल किला पर झंडा फहराने का काम करेंगे.

बिहार के राजगीर के दौरे पर पहुंचे तेज प्रताप ने यहां जू सफारी में थ्री डी, जानवरों के कार्टून के साथ-साथ बस से नेचर और जू सफारी के एक-एक स्थल का जायजा लिया. सफारी के भ्रमण के दौरान उन्होंने वन अधिकारियों को कई निर्देश दिये. इस दौरान मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा कि चाचा लाल किला पर झंडा अवश्य फहराएंगे.

Bihar | He is my uncle. This is a govt of 'Mahagathbandhan'. We will support him in hoisting a flag at Red fort: Cabinet Min Tej Pratap Yadav on CM Nitish Kumar pic.twitter.com/n7Ab4KLyOH

