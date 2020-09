बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) गुप्तेश्वर पांडेय (Gupteshwar Pandey) ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले लिया है. रिटायरमेंट के बाद मीडिया के सामने आए गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि उनके सेवानिवृत्त होने का सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) मामले से कोई लेना-देना नहीं है. हालांकि इस दौरान उन्होंने चुनाव लड़ने के संकेत भी दिये. उन्होंने पूछा कि चुनाव लड़ना पाप है क्या? लेकिन मैंने अभी इस बारे में कुछ तय नहीं किया है. उन्होंने कहा कि मैंने अभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है. जहां तक सामाजिक कार्यों की बात है, मैं इसे राजनीति में प्रवेश किए बिना भी कर सकता हूं. Also Read - Bihar DGP Gupteshwar Pandey: बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडेय ने लिया VRS, इस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज

I have not joined any political party as of now and I have not taken any decision on it yet. As far as social work is concerned, I can do it without entering politics too: Gupteshwar Pandey Also Read - CM नीतीश ने दी बिहारवासियों को सौगात-पटना में 2024 से दौड़ने लगेगी मेट्रो ट्रेन, काम शुरू

He recently took VRS from his services in Bihar Police as Director General of Police(DGP) pic.twitter.com/z23isehv12 Also Read - Bihar Schools Reopen: बड़ा फैसला-बिहार में 28 से खुल जाएंगे सभी स्कूल, ये होंगे कायदे-कानून

— ANI (@ANI) September 23, 2020