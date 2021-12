Bihar, alcohol, wine, Liqur, Patna, Jharkhand, Jamshedpur, बिहार में शराबबंदी को सख्‍ती से पालन कराने के जुटे मुख्‍यमंत्री नीतीशु कुमार की की कोशिशें जमीन पर नजर आने लगी हैं. शनिवार को बिहार की राजधानी पटना में एक डॉक्टर को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.Also Read - Bihar News: बिहार पुलिस का कॉन्‍स्‍टेबल शराब तस्करी करते हुए गिरफ्तार, 5 अन्‍य पुलिसकर्मी भी सस्‍पेंड

पटना के गर्दनीबाग के एसएचओ अरुण कुमार ने कहा, शराब पीने के आरोप में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है. हमने उसके पास से शराब की एक बोतल भी बरामद की है. उन्होंने कहा कि वह झारखंड के जमशेदपुर के ईएसआई अस्पताल में तैनात हैं और क्रिसमस की छुट्टी पर यहां आए थे. Also Read - अपने CM देवर से गुस्साईं विधायक भाभी, विधानसभा में धरने पर बैठ बोलीं- सरकार सुन नहीं रही

Bihar | A doctor has been arrested for consuming alcohol. We’ve also recovered a bottle of liquor from his possession. He said that he is posted at ESI hospital in Jharkhand’s Jamshedpur and came here on Christmas holiday: Arun Kumar, SHO, Gardanibagh, Patna pic.twitter.com/Qnhhqf0VeL

