बिहार में सरकारी अस्पतालों में इंतजामों का बुरा हाल इस तरह का है कि डॉक्टरों को मोबाइल फोन की रोशनी में इलाज करना पड़ता है. ये फोटोज बिहार के सासाराम के जिला अस्पताल की हैं. अब आप ऐसे हालातों में काम कर रहे डॉक्टरों को का दर्द जरूर समझ सकते हैं और मरीजों और उनके परिजन जो तकलीफें झेल रहे हैं, उनसे अधिक तो शायद ही कोई समझ पाए.

Bihar | Doctors treat patients in the Emergency ward using mobile phone lights due to lack of power supply in Sasaram district

Due to some issues, there are frequent power cuts in the hospital. We have to deal with such a situation every day: Dr Brijesh Kumar, Sadar Hospital pic.twitter.com/Yo1GCVwac2

