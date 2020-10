Bihar Assembly Election 2020: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान तीन नवंबर को होनेवाला है. चुनाव से पहले सभी दल अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए जनता का समर्थन मांग रहे हैं. रैलियां आयोजित की जा रही हैं और नेतागण के वादे और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसी घटनाएं और वीडियोज भी दिख रहे हैं जिसे देखकर लोग खूब मजे ले रहे हैं. Also Read - Bihar Assembly Election 2020: राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला, बोले- अगर मैंने खुलासा कर दिया तो चेहरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा

ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो दरभंगा के जाले असेंबली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉ मश्कूर अहम उस्मानी का है.उस्मानी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे उसी दौरान एक अजीब-सा हादसा हो गया, जिसका वीडियो देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. Also Read - अगर हमारी सीटें ज्‍यादा भी आती हैं, तब भी नीतीश कुमार जी ही हमारे नेता होंगे: बीजेपी अध्‍यक्ष

दरअसल वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि लोकतंत्र में लोग जानते हैं कि किसको कब उठाना है और किसको कब गिरा देना है. बस उनके मुंह से ये बात नकली और जिस स्टेज पर वो खड़े थे वो अचानक से धड़ाम हो गया और वो खुद ही नीचे गिर गए. Also Read - Bihar Election 2020: बिहार में अब पप्पू यादव का टूटा मंच, समर्थकों के साथ गिरे धड़ाम, देखें Video

#WATCH Bihar: Congress candidate from Jale assembly seat Mashkoor Ahmad Usmani falls as the stage collapsed during his address at a political rally in Darbhanga.#Biharpolls pic.twitter.com/G2R5914wSe

— ANI (@ANI) October 29, 2020