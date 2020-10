Bihar Phase One Polls Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Chunav 2020) के पहले चरण में 71 सीटों पर आज मतदान होगा (Bihar Election Voting). 71 सीटों पर होने वाले चुनाव में 8 मंत्रियों समेत कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला होगा. देश में जारी कोरोना संकट के बीच हो रहे इस चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की है. 71 सीटों पर मतदान के साथ ही 1066 उम्मीदवारों का भाग्य EVM में बंद हो जाएगा. चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में पहले चरण (Bihar First Phase Election) के चुनाव में 2.14 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 1 करोड़ 12 लाख, 76 हजार 396 पुरुष, 1 करोड़ 01 लाख 29 हजार 101 महिला और 599 थर्ड जेंडर के मतदाता शामिल हैं. पहले चरण के मतदान में 4 लाख 45 हजार 628 नये वोटर अपना वोट डालेंगे. Also Read - Bihar Election 2020 Live Updates: पहले चरण की 71 सीटों पर मतदान आज, 8 मंत्रियों समेत कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला

– मतदान शुरू होने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं राज्य के लोगों से वोट के अधिकार का प्रयोग करने की अपील करता हूं.

Voting for the first phase of the #BiharElections2020 will begin shortly. I appeal to people of the State to exercise their right to vote: Rashtriya Janata Dal leader Tejashwi Yadav pic.twitter.com/ocFvv0YptL

— ANI (@ANI) October 28, 2020