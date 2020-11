Bihar Election 2020: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ‘संन्यास’ की घोषणा पर जन अधिकार पार्टी, JAP प्रमुख पप्पू यादव ने तंज कसा है. पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने केंद्र की राजनीति में ले जाने की तैयारी कर ली है और बीजेपी ने इसकी स्क्रिप्ट भी पहले से तैयार की है. बता दें कि नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक रैली में कहा कि उनके लिए यह अंतिम चुनाव है और अंत भला हो तो सब भला होता है. इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से बाहर हो सकते हैं. Also Read - बिहार में जारी तीसरे चरण के मतदान के बीच CM नीतीश ने की अपील, Tweet कर कहा- 'आपका एक वोट...'

BJP ने पहले ही लिख दी थी नीतीश की स्क्रिप्ट

सीएम नीतीश के संन्यास के ऐलान पर पप्पू यादव ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, यह इमोशनल ब्लैकमेल है. ऐसा कमजोर और असहाय व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने की कैसे सोच सकता है. उन्हें बिहार की राजनीति से संन्यास लेना चाहिए और केंद्र की राजनीति से जुड़ जाना चाहिए. बीजेपी ने तो इसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिख दी है.

This is just emotional blackmail. Why does such a coward, weak & helpless person want to become CM again? He should retire from Bihar politics & join Centre’s politics. BJP has scripted this all: Jan Adhikar Party’s Pappu Yadav on Nitish Kumar’s ‘This is my last election’ remark pic.twitter.com/L0eoxuDBtn

— ANI (@ANI) November 6, 2020