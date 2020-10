Bihar Assembly Election 2020: कांग्रेस (Congress) की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Polls) को लेकर एक वीडियो संदेश जारी किया है. उन्होंने बिहार और केंद्र की सरकारों को ‘बंदी सरकार’ करार दिया है. बिहार में पहले फेज के चुनाव से ठीक पहले सोनिया गांधी ने वहां के वोटरों से महागठबंधन के उम्मीदवारों को वोट देने और नए बिहार का निमार्ण करने की अपील की. सोनिया गांधी ने कहा, ‘दिल्ली और बिहार की सरकारें बंदी सरकारें हैं, इसलिए बंदी सरकार के खिलाफ एक नए बिहार के निर्माण के लिए बिहार की जनता तैयार है. अब बदलाव की बयार है. बिहार की जनता से मेरी अपील है कि वो महागठबंधन के उम्मीदवारों को वोट दें और नए बिहार का निमार्ण करें. Also Read - सीएम नीतीश ने लालू को याद दिलाए '9 बच्चे' तेजस्वी ने किया डबल अटैक, क्या कहा, देखें Video

सोनिया ने कहा, ‘आज बिहार में सत्ता और उसके अहंकार में डूबी सरकार अपने रास्ते से अलग हट गई है. ना उनकी करनी अच्छी है, ना कथनी. किसान और युवा आज निराश है. अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति लोगों के जीवन पर भारी पड़ रही है. बिहार की जनता की आवाज़ कांग्रेस महागठबंधन के साथ है.

सोनिया गांधी ने कहा कि मजदूर आज ‘मजबूर’ हैं, किसान आज परेशान हैं. नौजवान आज निराश हैं. अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति लोगों के जीवन पर भारी पर रही है. उन्होंने कहा कि समाज के पिछले वर्ग भी इसी बदहाली के शिकार हैं. बिहार के जनता की आवाज कांग्रेस महागठबंधन के साथ हैं. यही बिहार की आवाज है. उन्होंने कहा कि नोटबंदी, तालाबंदी, व्यापार बंदी, आर्थिक बंदी, खेत खिलहान बंदी, रोटी रोजगार बंदी…. इसलिए बंदी सरकार के खिलाफ अगली नस्ल और अगली फसल और एक नए बिहार के लिए बिहार की जनता तैयार है.

There's quality, talent, strength & power of constructing in Bihar's hands. But unemployment, migration, inflation, starvation gave them tears & blisters. Words that can't be said have to be said with tears. Govts can't be formed on basis of fear & crime: Sonia Gandhi https://t.co/LZaZcnWvHp

— ANI (@ANI) October 27, 2020