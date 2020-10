Bihar Election 2020: पूर्व उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) अपने पुराने विधानसभा सीट राघोपुर से ही चुनाव लड़ेंगे. तेजस्वी अपने बड़े भाई तेजप्रताप यदव के साथ आज यहां नामांकन करने पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया. इससे पहले तेजस्वी ने नीतीश कुमार को खुली चुनौती दी, कहा कि नीतीश जी में अगर हिम्मत है तो वह अपने गृह जिला नालंदा से विधानसभा चुनाव का नामांकन दाखिल करें. मैं भी वहीं से नामांकन करूंगा और चुनाव में हराकर दिखाऊंगा. Also Read - हम 12वीं पास करने वाली लड़कियों को Rs. 25 हजार और ग्रेजुएट को 50 हजार देंगे: नीतीश कुमार

नामांकन से पहले तेजस्वी ने दोहराया कि अगर हमारी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी (Government Job) देंगे. ये नौकरियां स्थाई होंगी.

बता दें कि इससे पहले भी तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरते हुए वादा किया था कि अगर बिहार के लोग उनकी पार्टी को मौका देते है, तब सरकार बनने के दो महीने के अंदर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे.

If we form the govt, the first thing we’ll do at the first cabinet meet is to sanction jobs for 10 lakh youth. These will be government jobs and permanent in nature: RJD leader Tejashwi Yadav, ahead of filing nomination from Raghopur today, for the upcoming #BiharElections2020 pic.twitter.com/UMWwMMxq3y

