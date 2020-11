Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा प्रमुख चिराग पासवान जदयू और नीतीश कुमार के लिए विलेन बनकर उभरे हैं, जदयू के प्रति उनका रवैया अबतक बरकरार है जो चुनाव से काफी पहले था. चुनाव से काफी पहले से वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के लिए विलेन का रोल निभाते आते रहे थे. खुद की पार्टी लोजपा को मिली करारी के बाद भी उनकी राय और उनकी भाषा नहीं बदली है. Also Read - 'अगर भाजपा नीतीश को फिर सीएम बनाती है तो इसका श्रेय शिवसेना को जाएगा'

चिराग ने आज एकबार फिर नीतीश कुमार पर हमला बोला है. नीतीश कुमार के साथ ही उन्होंने भाजपा नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी पर भी तंज कसा है. चिराग ने कहा है कि मैं कभी भी नीतीश कुमार और सुशील मोदी का समर्थन नहीं करूंगा. चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार अगर इस बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं कभी भी उनका समर्थन नहीं करूंगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा समर्थन पीएम मोदी की सरकार को जारी रहेगा.

There will never be my support for Nitish Kumar and Sushil Modi. If he continues to become the Chief Minister of my state, there will not be my support at the state level…We will continue supporting PM Modi at the centre: LJP president Chirag Paswan#BiharElection2020 https://t.co/yHsTK3TGi4

