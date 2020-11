Bihar Chunav Result 2020 Latest Update: बिहार में सबसे बड़े दल के रूप में उभरती दिख रही राष्‍ट्रीय जनता दल ने दावा किया है कि महागठबंधन पक्‍का 200 फीसदी बिहार में अपनी सरकार बनाने जा रहा है. यह दावा पार्टी के प्रवक्‍ता मनोज सिन्‍हा ने तब किया, जब मीडियाकर्मियों ने उनसे सवाल पूछा कि क्‍या वे (महागठबंधन) बिहार में सरकार बना रहे हैं. Also Read - Hasanpur Vidhan Sabha Result 2020: जीत गए लालू के लाल तेज प्रताप, हसनपुर सीट पर राजकुमार राय की दी पटखनी

राष्‍ट्रीय जनता दल प्रवक्‍ता मनोज झा ने कहा, करीब संख्या, मार्जिन कम और हमारी हड़ताल की दर दूसरों की तुलना में बेहतर है. जदयू-भाजपा के नेता सीएम आवास पर बैठे हैं। मैं इन नेताओं से आग्रह करता हूं और मानता हूं कि निष्पक्ष होना उनका कर्तव्य है. वे प्रमाणपत्रों को सौंपने में देरी कर रहे हैं और हमारे उम्मीदवारों का मनोरंजन नहीं कर रहे हैं. यह हम जीतेंगे.

Numbers close, margin low & our strike rate better than others. JDU-BJP leaders are sitting at CM residence. I urge these leaders &admn that it's their duty to be impartial. They're delaying handover of certificates & not entertaining our candidates. It's us who'll win: Manoj Jha https://t.co/jSef3531zv

— ANI (@ANI) November 10, 2020