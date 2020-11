Bihar Election Result 2020: बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे अभी नहीं आए हैं, लेकिन गिनती जारी है. रुझानों में जहां एक ओर एनडीए को स्पष्ट बहुमत से भी अधिक सीटें मिलती नजर आ रही हैं. वहीं आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा को अभी यह भरोसा है कि बिहार में जीत आरजेडी की होगी. थोड़े वक्त का इंतजार करिए. हमको स्पष्ट बहुमत मिलेगा. Also Read - Bihar Election Results 2020: कभी भी पलट सकते हैं नतीजे, 54 सीटों पर वोटों का अंतर 1000 से कम और 28 पर 500 से कम

बता दें, आरजेडी प्रवक्ता का बयान ऐसे समय में आया है. जब वोटों की 20 फीसदी गिनती हो चुकी है. बिहार चुनाव में कुल 4 करोड़ वोट पड़े थे. जिसमें एक करोड़ वोटों की गिनती अभी तक हुई है. अभी तीन करोड़ वोटों की गिनती की जानी है. यह आरजेडी प्रवक्ता का अति-आत्मविश्वास भी हो सकता है या अपने दिल को तसल्ली देने के लिए यह बात बोल रहे हों.

We will see you in a few hours and will prove that we did what we had said: Manoj Jha, RJD MP

The RJD-led Mahagathbandhan is ahead on 103 seats, behind NDA which is leading on over 125 seats. #BiharElectionResults pic.twitter.com/tlsatW1FR4

— ANI (@ANI) November 10, 2020