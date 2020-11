Bihar Assembly Election Results 2020 Live Updates: बिहार में तीन चरणों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है. रुझानों में NDA एक बार फिर महागठबंधन से काफी आगे पहुंच गया है. हालांकि दोनों के बीच मुकाबला काफी कांटे भरा देखा जा रहा है. दोनों गठबंधन सीटों के मामले में लगातार आगे-पीछे हो रही है. फिलहाल 127 सीटों पर NDA गठबंधन आगे चल रही है वहीं, 98 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आगे हैं. Also Read - Bihar Results 2020: पूर्व CM Jitan Ram Manjhi को नहीं होता दिख रहा पाला बदलने का फायदा, रुझानों में काफी पिछड़े

राज्य में मुख्य मुकाबला NDA और महागठबंधन (Mahagathbandhan) के बीच ही है. सत्ताधारी JDU और BJP के अलावा NDA गठबंधन में जीतन राम मांझी की ‘हम’ और ‘सन ऑफ मल्लाह’ मुकेश सहनी की पार्टी VIP शामिल है. वहीं, महागठबंधन में RJD,कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी/लिबरेशन) यानी सीपीआई (ML) शामिल हैं. Also Read - Bihar Supaul Vidhan Sabha Election Result 2020 live: सुपौल के सभी 5 सीटों के रूझान में देखिए कौन, किससे और कितने वोटों से हैं आगे

बता दें कि चिराग पासवान (Chirag Paswan) की पार्टी LJP ने NDA से अलग चुनाव लड़ा है. चुनाव से पहले हुए तमाम एग्जिट पोल्स (Exit Polls) के नतीजों को सभी माने तों बिहार में महागठबंधन (Mahagathbandhan) की सरकार और तेजस्वी यादव (Tejaswi Yadav) मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहे हैं. हालांकि यह सिर्फ अनुमान है और फाइनल नतीजे आने के बाद ही यह तय हो पाएगा. Also Read - Bihar Begusarai District Election Results: बेगूसराय की सातों सीटों पर दिलचस्प मुकाबला, जानें गिरिराज सिंह के संसदीय क्षेत्र का हाल



Bihar Chunav Results 2020 Live Updates:

– अलीनगर से VIP के मिश्री लाल यादव आगे चल रहे हैं..

– बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी इमामगंज सीट पर पिछड़ते हुए दिख रहे हैं.

– बिहार में रुझानों में NDA को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है. NDA गठबंधन 120 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है, वहीं महागठबंधन 98 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं.

– तारापुर से RJD की दिव्या प्रकाश आगे चल रही हैं.

– तेजप्रताप यादव समस्तीपुर (Samastipur Seat) के हसनपुर सीट (Hasanpur Seat) पर पीछे चल हैं.

-इमामगंज से उदय नारायण चौधरी आगे, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी करीब 2000 वोटों से पीछे चल रहे हैं.

– मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं.

– रुझानों में NDA 100 सीटों के पार

– बेलागंज से राजद उम्मीदवार आगे चल रहे हैं.

– नरकटियागंज से बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं.

– राघोपुर से महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं.

– बेतिया से कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी आगे चल रहे हैं.

– बेनीपट्टी से बीजेपी के विनोद नारायण झा आगे चल रहे हैं.

– मधेपुरा से पप्पू यादव पीछे चल रहे हैं.

— राजपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं.

– अलीनगर से VIP के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं.

– हाजीपुर से बीजेपी के अवधेश सिंह आगे चल रहे हैं.

– आलमनगर ने नरेंद्र यादव आगे चल रहे हैं.

– सहरसा से बीजेपी के आलोक रंजन आगे चल रहे हैं.

-गौरा बलरामपुर से VIP के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं.

– मधुबनी जिले की सीटों पर शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं. मधुबनी की 10 सीटों में 9 पर आए शुरुआती रुझान में 5 पर NDA, 3 पर महागठबंधन और 1 पर LJP के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं.

– एकमा से जेडीयू उम्मीदवार आगे चल रही हैं.

– सिकटी से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं.

– प्राणपुर से बीजेपी की निशा सिंह आगे चल रही हैं.

– पिपरा से सीपीएम के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं.

– शुरुआती रुझान में 75 से अधिक सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं.

– सूर्यगढ़ा से आरजेडी के प्रह्लाद यादव आगे चल रहे हैं.

-केसरिया से JDU उम्मीदवार आगे चल रही हैं.

– जोकीहाट से RJD के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं.

– बथनाहा से बीजेपी के अनिल यादव आगे

– अररिया से कांग्रेस के अब्दुर रहमान आगे चल रहे हैं.

– मुंगेर से RJD के अविनाश कुमार आगे चल रहे हैं.

– बेतिया से कांग्रेस के मदन मोहन आगे.

समस्तीपुर से RJD के मोहम्मद शाहीन आगे..

– बिहार में शुरुआती रुझान में 10 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं.

– शरुआती रुझान में बिहार में तीन सीटों पर RJD आगे चल रही है.

– बिहार की अरवल सीट पर सीपीआई (ML) आगे.

– बिहार के हरनौथ सीट से जेडीयू आगे.

– Bihar Chunav Results Live Updates: बिहार में तीन चरणों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझान (Bihar Election Result) आने शुरू हो गए हैं. शुरुआती रुझान में बीजेपी तीन सीटों पर आगे चल रही है.

– शुरुआती रुझान में NDA दो सीटों पर आगे चल रही है.

– बिहार में बीजेपी के पक्ष में आया पहला रुझान.

– बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है.

Counting of votes begins for 243-member Bihar Assembly & by-polls to 58 Assembly seats across 11 states pic.twitter.com/Mcqr2W4UOr — ANI (@ANI) November 10, 2020

– मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

– 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और करीब 8: 15 बजे से शुरुआती रुझान आने शुरू हो जाएंगे.

– पटना के अनुग्रह नारायण कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम को वोटों की गिनती के लिए खोला जा रहा है.

Patna: Strong room established at Anugrah Narayan College being opened, as counting of votes for Bihar Assembly elections to begin at 8 am pic.twitter.com/ezv9fOtHyF — ANI (@ANI) November 10, 2020

– 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है. एक्जिट पोल्स के अनुमान अगर सही साबित हुए तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं.

– भारतीय जनता पार्टी ने वोटों की गिनती से पहले कहा कि बिहार में NDA की सरकार बनेगी.

– 38 जिलों में 55 सेंटर बनाए गए हैं जहां वोटों की गिनती शुरू होगी

– वोटों की गिनती 8 बजे शुरू होगी.

Counting of votes for 243 Bihar Assembly seats to begin at 8 am today. Bihar voted in three phases on 28th October, 3rd and 7th November. (Representative Image) #BiharElection2020 pic.twitter.com/7aHGH7F160 — ANI (@ANI) November 10, 2020

3733 उम्मीदवारों की किस्तम EVM में कैद

बिहार में तीन चरणों में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में 3733 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद हो गई है. इन आंकड़ों में 371 महिलाएं शामिल हैं.

पहले चरण में 71 सीटों पर चुनाव

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 28 अक्टूब को 71 सीटों पर वोट डाले गए. पहले चरण में कुल 1066 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें 114 महिला और 952 पुरुष शामिल थे.

दूसरे चरण में 94 सीटों पर मतदान

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को संपन्न हुआ. दूसरे फेज में 17 जिले की 94 सीटों पर वोटिंग हुई. इस चरण में 1464 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे.

तीसरे चरण में 78 सीटों पर वोटिंग

तीसरे यानी अंतिम चरण में 7 नवंबर को 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई. अंतिम चरण के मतदान में 1204 उम्मीदवार मैदान में थे.

आपराधिक पृष्ठभूमि 1157 उम्मीदवारों ने लड़ा चुनाव

इस बार के चुनावों में आपराधिक पृष्ठभूमि के 1100 से अधिक उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा. यह जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है. आयोग की तरफ से उपलब्ध आंकड़े के मुताबिक तीन चरणों वाले चुनाव में कुल 1157 उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले थे.

बहुमत का आंकड़ा 122

243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है. एक्जिट पोल्स के अनुमान अगर सही साबित हुए तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं.

कोविड-19 में पहला चुनाव

कोरोना संकट के दौरान देश में पहला चुनाव संपन्न हुआ है. कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने रैली, रोड शो और जनसंपर्क पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए थे. इसे ध्यान में रखते हुए शुरुआत में सभी राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान अधिकतर सभाएं ऑनलाइन की गईं. हालांकि बाद में आयोग की गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ सभाएं खुले मैदान में भी हुई. कई जगह से शिकायतें मिलीं कि आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं हो पाया. इसके चलते कई दल के नेता भी संक्रमित हुए. भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी, चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, सांसद राजीव प्रताप रुडी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन संक्रमित हुए.