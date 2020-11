Bihar Election 2020: बिहार चुनाव के नतीजे मंगलवार को आने हैं. महागठबंधन को उम्मीद है कि बिहार में उसकी सरकार बनने जा रही है. आरजेडी, कांग्रेस और इससे जुड़ी पार्टियाँ जीत की जश्न की तैयारी कर रही हैं. तेजस्वी यादव को कई लोगों ने बिहार का नया सीएम मान लिया है. Also Read - महबूबा मुफ्ती बोलीं- एक साथ उठाऊंगी जम्मू-कश्मीर का झंडा और तिरंगा, भाजपा और RSS पर साधा निशाना

महागठबंधन की जीत के जश्न के लिए लड्डू बन रहे हैं. वहीं, बीजेपी और जेडीयू भी कल की तैयारी कर रही है. बिहार के पटना साहिब विधानसभा सीट के बीजेपी दफ्तर में लड्डू बनाए जा रहे हैं. बीजेपी को यकीन है कि बिहार में जीत दर्ज की जाएगी और लड्डू बांटे जाएंगे. यहाँ से कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें दिख रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता लड्डू बना रहे हैं. Also Read - जैकलीन फर्नांडीज एक बार फिर कहर ढाने को तैयार, 'सेक्सी और ग्लैमरस' अंदाज पर 'भूत' भी हो जाएंगे कुर्बान !

Bihar: Bharatiya Janata Party workers in Patna Sahib constituency are preparing sweets for distribution, ahead of the counting for #BiharElections that will be held tomorrow. Also Read - Diwali 2020 Ayodhya: इस बार जलाए जाएंगे 5 लाख 51 हजार दिये, फिर बनेगा रिकॉर्ड, ऐसा भव्य होगा दीपोत्सव

Bihar voted in three phases on 28th October, 3rd and 7th November. pic.twitter.com/CSlL0ljoMU

— ANI (@ANI) November 9, 2020