बिहार में राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए शनिवार को चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग चल रही है. इस बीच यह वीडियो दरभंगा जिले से सामने आया है. इसमें लोगों के बीच चुनाव और उसमें वोटिंग का जज्‍बा दिखाई दे रहा है. यहां के एक गांव के लोग वोटिंग के लिए दूसरे गांव में जा रहे हैं. वे एक नदी पर बने लकड़ी के अस्‍थायी पुल को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

दरअसल, यह पुल गांव के ही लोगों ने वोटिंग से पहले तैयार किया है, ताकि गांव के लोगों को नदी पार करने में तेज धार में परेशान नहीं होना पड़ेगा. यहां के स्‍थानीय निवासी ने बताया कि आसानी से आने-जाने के लिए हमने पुल इसलिए बनाया ताकि अधिक से अधिक लोग अपना वोट डाल सकें.

#BiharElections2020: Locals make a temporary bridge in Darbanga to help voters reach a polling station.

"There was no bridge to cross the water stream. We constructed this bridge for easy movement of people. We wanted maximum people to cast their vote," says a local. pic.twitter.com/slKOkpgjIy

