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बिहार में बिजली बिल को लेकर आई बड़ी खबर, जानिये क्या है सरकार का नया फैसला
बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) ने नए फाइनेंशियल ईयर के लिए बिजली बिल कंजम्पशन रेट में किसी तरह की बढ़ोत्तरी करने से इंकार कर दिया है.
बिहार के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. बिहार विद्युत विनियामक आयोग (BERC) ने नए फाइनेंशियल ईयर के लिए बिजली बिल कंजम्पशन रेट में कोई भी बदलाव करने से इंकार किया है. बिहार विद्युत आयोग का ये फैसला बिजली कंपनियों द्वारा दरों में बढ़ोतरी के सुझाव से इंकार करने के बाद आया है. आयोग ने साफ किया है कि फिलहाल उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालने की कोई जरूरत नहीं है. इसका मतलब है कि राज्य में जो दरें अभी लागू हैं, वही आगे भी जारी रहेंगी.
35 पैसे प्रति यूनिट रेट बढ़ाने की मांग
बिजली कंपनियों ने वित्तीय घाटे और ऑपरेशनल खर्चों का हवाला देते हुए लगभग 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी का प्रस्ताव आयोग के सामने रखा था. विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली की दरों को बढ़ाने से इंकार करते हुए कहा कि बिजली कंपनियां पहले से ही मुनाफे में हैं, इसलिए राज्य के बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालना उचित नहीं है. आयोग ने इस टिप्पणी के साथ 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया गया. इसी मामले की सुनाई के दौरान आयोग ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली बिल की दरों को एकसमान करने का फैसला लिया है. इससे शहर में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी. एकसमान रेट होने की वजह से शहर में बिजली बिल कम आने की उम्मीद है.
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किसे मिलेगा कितना फायदा
आयोग के इस नए टैरिफ ऑर्डर से अलग-अलग श्रेणियों में बड़ी राहत दी गई है, जिससे राज्य के शहरी-ग्रामीण इलाकों में घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के कनेक्शन के बिजली बिल में कमी आएगी. शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को इस टैरिफ से 1.53 रुपये प्रति यूनिट तक की बड़ी बचत होगी. वहीं, छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को 1.20 रुपये प्रति यूनिट की राहत मिलेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में कमर्शियल कनेक्शन पर 42 पैसे प्रति यूनिट पहले से सस्ती बिजली मिलेगी.