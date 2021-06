Bihar, IPS, IPS officer, Rape, Bihar Police, Gaya, Bihar, News: बिहार (Bihar) में एक आईपीएस अफसर (IPS officer) पर 4 साल पहले एक नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में ( allegedly raping a minor girl) केस दर्ज किया गया है. यह मामला तब का है, जब 4 साल पहले कमलाकांत प्रसाद डिप्‍टी एसपी के पद पर तैनात थे. Also Read - अधिकारियों के लिये सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी को लेकर सतर्कता संबंधी मंजूरी जरूरी: सीवीसी

वर्तमान आईपीएस अफसर (IPS officer) और तत्‍कालीन डीएसपी कमलाकांत प्रसाद (DSP Kamlakant Prasad) के खिलाफ सीआईडी के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया है.

गया के एसपी आदित्‍य प्रसाद ने गुरुवार को कहा, "गया पुलिस ने 4 साल पहले एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में एक आईपीएस अधिकारी पर मामला दर्ज किया है, जब वह जिले में डीएसपी था "सीआईडी ​​के निर्देश पर डीएसपी कमलाकांत प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है." मामले की जांच सीआईडी कर सकती है.

Bihar: Gaya Police have booked an IPS officer for allegedly raping a minor girl 4 years ago when he was DSP in the district

“The FIR has been registered against DSP Kamlakant Prasad on directions of CID. Statement of the victim has been recorded,” Gaya SP Aditya Kumar. (03.06) pic.twitter.com/zFsvS9c4Uy

— ANI (@ANI) June 3, 2021