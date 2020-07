नई दिल्ली: बिहार में बाढ़ से हालात खराब हैं. दर्जनों जिलों के लाखों लोगों को मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है. इस बीच 25 साल की एक गर्भवती महिला को बाढ़ से बचा लिया गया. एनडीआरएफ की टीम ने महिला को पानी से निकाल किसी तरह नाव में बैठाया. गर्भवती महिला ने बोट में ही बच्चे को जन्म दिया. Also Read - नीतीश सरकार का फैसला: बाढ़ प्रभावित परिवारों को मिलेंगे 6-6 हजार रुपए, कृषि विभाग को मिली सर्वे की जिम्मेदारी

मामला बिहार के चंपारण जिले का है. ये जिला भी बाढ़ से ग्रसित है. कई लोगों की तरह यहाँ एक गर्भवती महिला भी बाढ़ में फंसी हुई थी. सूचना मिलने पर एनडीआरएफ की टीम ने महिला का रेस्क्यू किया. महिला बोट के जरिये बाहर नहीं निकल पाई, इससे पहले ही प्रसव पीड़ा हुई और महिला ने बच्चे को जन्म दिया. एनडीआरएफ की टीम द्वारा महिला और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यहाँ दोनों की स्थिति ठीक बताई जा रही है.

Bihar: A 25-year-old woman gave birth to a baby girl on a rescue boat of NDRF (National Disaster Response Force) in flood-hit East Champaran district, today. Mother and baby were shifted to nearby primary health centre by ambulance where their condition is found to be stable. pic.twitter.com/l828fPrJbe

— ANI (@ANI) July 26, 2020