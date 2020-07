नई दिल्‍ली: बिहार में एक मुठभेड़ में 4 नक्‍सली ढेर हो गए हैं, लेकिन इस दौरान एक इंस्‍पेक्‍टर घायल हो गया है. बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा इलाके में सशस्त्र सीमा बल (SSB) और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं. भारी मात्रा में एके-56 राइफल समेत हाईटेक हथियार और गोला-बारूद बरामद हुए हैं. Also Read - Indian Railways Latest News: रेलवे ने बिहार से झारखंड आने वाली इन ट्रेनों पर लगाई 13 जुलाई से रोक

मिली जानकारी के मुताबिक, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा इलाके में हुई मुठभेड़ में सशस्त्र सीमा बल का एक इंस्पेक्टर घायल हो गया है. Also Read - यूपी एसटीएफ विकास दुबे को लेकर पहुंची कानपुर, आज कोर्ट में किया जाएगा पेश

An inspector of Sashastra Seema Bal (SSB) was injured in the encounter in Bagaha area of Pashchim Champaran district, Bihar. Many high-tech weapons including an AK-56 rifle & a self-loading rifle have been recovered from the encounter site: SSB IG Sanjay Kumar https://t.co/A3Q5QZJbUW Also Read - Flood In Bihar: बिहार में बाढ़ की आशंका को लेकर अलर्ट, बचाव के लिए होगा ड्रोन का उपयोग

— ANI (@ANI) July 10, 2020