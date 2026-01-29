By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
रील और अश्लील कंटेंट देखने पर नपेंगे कर्मचारी, इस राज्य की सरकार ने जारी किया फरमान
Bihar Workplace Guidelines: पटना में नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया है, जिसमें रील और अश्लील कंटेट देखने वालों पर कार्यवाही की बात कहीं गई है,
पटना में नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही कड़ा फरमान जारी किया है. अब बिहार के सरकारी कर्मचारी दफ्तरों में बैठकर रील नहीं बना सकेंगे और न ही बिना इजाजत सोशल मीडिया पर एक्टिव रह पाएंगे. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र ने बताया कि ‘बिहार सरकार सेवक आचार नियमावली 2026’ में बड़ा बदलाव किया गया है. सरकार का मानना है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से सरकारी काम पर असर पड़ रहा था और अनुशासन बिगड़ रहा था, इसलिए ये नए नियम लाने पड़े.
रील बनाने पर पाबंदी
नए नियमों के मुताबिक, अब कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी मर्जी से सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेगा. इसके लिए उन्हें अपने सीनियर अफसर से परमिशन लेनी होगी. इतना ही नहीं, ड्यूटी के दौरान वर्कप्लेस या मीटिंग के वीडियो बनाना, रील शेयर करना या लाइव आना पूरी तरह से बैन कर दिया गया है. कर्मचारी अपने सरकारी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का इस्तेमाल प्राइवेट अकाउंट बनाने के लिए भी नहीं कर पाएंगे. अगर कोई कर्मचारी छुपकर या किसी दूसरे नाम (Anonymous Account) से सोशल मीडिया चलाता पकड़ा गया, तो उस पर सख्त एक्शन होगा.
सरकार और कोर्ट के फैसलों पर कमेंट
सरकार ने साफ कर दिया है कि कर्मचारी सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी बात नहीं लिखेंगे जिससे सरकार की छवि खराब हो. वे सरकारी नीतियों, योजनाओं या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पर अपनी निजी राय नहीं दे सकते. साथ ही, किसी भी तरह की गोपनीय फाइल, रिपोर्ट या आदेश की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालना अपराध माना जाएगा. अश्लील, भड़काऊ या झूठी खबरें फैलाना भी अब भारी पड़ेगा. अगर कोई कर्मचारी जाति या धर्म को लेकर कोई विवादित टिप्पणी करता है, तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है.
अश्लीलता पर भी रोक
एक और अहम बात यह है कि सरकारी कर्मचारी अब अपने सोशल मीडिया अकाउंट से किसी भी तरह की कमाई (Monetization) नहीं कर सकेंगे. अक्सर देखा गया है कि कई कर्मचारी रील बनाकर मशहूर होने और पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिहार सरकार ने अब इस पर पूरी तरह रोक लगा दी है. कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि वे अपनी गरिमा बनाए रखें और किसी की शिकायत या पर्सनल जानकारी पब्लिक न करें. इन नियमों को तोड़ने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच होगी और उन्हें सस्पेंड या अन्य दंड भी दिया जा सकता है.