पटना: बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए बिहार सरकार ने बुधवार को 20 से अधिक आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया. राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की. पटना जिले में बाढ उपसंभाग की बहुचर्चित पुलिस उपाधीक्षक लिपि सिंह ने मुंगेर के पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण किया. उन्होंने गौरव मंगला की जगह ली है जिनका वैशाली स्थानांतरण किया गया है.

22 Indian Police Service (IPS) officers have been promoted and transferred in Bihar.

