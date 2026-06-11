बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी टीचर अब नहीं चला पाएंगे कोचिंग या ट्यूशन सेंटर; नियम ना मानने पर होगी कार्रवाई

Bihar Teachers News: बिहार में सरकारी स्कूलों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. विभाग ने साफ कर दिया है कि अब सरकारी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षक किसी भी तरह की निजी कोचिंग या ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेंगे. इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से सभी जिलों को निर्देश भेजे गए हैं. विभाग का कहना है कि सरकारी शिक्षक अपनी पूरी जिम्मेदारी स्कूल के छात्रों की पढ़ाई पर केंद्रित करें. यदि कोई शिक्षक इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
शिक्षा विभाग के नए आदेश के अनुसार सरकारी शिक्षक न तो स्कूल परिसर में और न ही किसी अन्य स्थान पर निजी कोचिंग या ट्यूशन गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे. विभाग ने इसे सेवा नियमों और आचार संहिता के खिलाफ माना है. अधिकारियों का कहना है कि सरकारी सेवा में रहते हुए निजी शैक्षणिक गतिविधियों में शामिल होना उचित नहीं है. इसलिए सभी शिक्षकों को इस आदेश का पालन करना होगा. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियम सभी सरकारी शिक्षकों पर समान रूप से लागू होंगे.
शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को आदेश के पालन की जिम्मेदारी सौंपी है. विभाग ने कहा है कि हर जिले में नियमित निगरानी की जाए ताकि कोई शिक्षक निजी कोचिंग या ट्यूशन चलाते हुए न मिले. इसके लिए समय-समय पर जांच और समीक्षा भी की जाएगी. यदि किसी शिक्षक के खिलाफ शिकायत मिलती है तो उसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी. विभाग चाहता है कि आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे बल्कि जमीन पर भी पूरी तरह लागू हो.
विभाग का मानना है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में इस समय पर्याप्त संख्या में शिक्षक मौजूद हैं. ऐसे में उनकी पहली जिम्मेदारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा देना है. अधिकारियों के अनुसार यदि शिक्षक अपना समय निजी कोचिंग में लगाएंगे तो इसका असर स्कूल की पढ़ाई पर पड़ सकता है. इसी वजह से यह फैसला लिया गया है. शिक्षा विभाग का कहना है कि शिक्षकों की जवाबदेही बढ़ने से स्कूलों में पढ़ाई का स्तर भी बेहतर होगा और छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा.
शिक्षा विभाग ने साफ शब्दों में कहा है कि आदेश का पालन नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी. विभाग का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का माहौल मजबूत करना और छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना है. इस फैसले को शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि जिला स्तर पर इस आदेश को कितनी प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है और नियम तोड़ने वालों पर क्या कार्रवाई होती है.