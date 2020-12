Bihar News: बिहार की नीतीश कुमार की सरकार अपने राज्य की बेटियों को ग्रेजुएशन के बाद 50-50 हजार रुपये देगी. ये पैसे उनके एकाउंट में सीधे ट्रांसफर किये जाएंगे. बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना (Balika Snatak Protsahan Yojana), के तहत ही अब ग्रेजुएशन पास करने वाली बच्चियों को राज्य सरकार 50-50 हजार रुपये देगी. पहले इस योजना में 25-25 हजार रुपये की धनराशि दी जाती थी. Also Read - Bihar Politics: FIR पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा-डरपोक-निकम्मी सरकार, दम है तो गिरफ्तार करो

शिक्षा विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, 1.5 लाख छात्राओं को फायदा मिलेगा

बिहार के शिक्षा विभाग ने छात्राओं के बैंक खाते में पैसे भेजने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे अब मंजूरी के लिए वित्त विभाग के पास भेजा जाएगा. इसके बाद इसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए लाया जाएगा. चूंकि ये सरकार का ही प्रस्ताव है तो कैबिनेट में मंजूरी भी इसे जल्द ही मिल जाएगी. इस योजना से सीधे तौर पर 1.5 लाख छात्राओं को फायदा मिलेगा. Also Read - Bihar Politics: मर्यादा भूले तेजस्वी, सीएम नीतीश से पूछा सवाल-क्या आपको लड़की पैदा होने का डर था..

राज्य सरकार के पास पिछले साल मुख्यमंत्री स्नातक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 1.4 लाख आवेदन आए थे. लेकिन इनमें से 84, 344 छात्राओं को ही पैसा दिया गया, बाकी बच्चियों के आवेदन में कुछ कमियों की वजह से पैसे नहीं मिल सके, लेकिन अब उनकी कमियों को दूर करके पैसा जारी किया जाएगा.

इन छात्राओं को मिलेगा लाभ

राज्य सरकार की ओर से तय किए गए प्रावधानों के मुताबिक ये लाभ उन्हीं छात्राओं को मिलेगा जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों से ग्रेजुएशन किया हो. सरकार की तरफ से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इस योजना के तहत 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसे साल 2020-21 के लिए बढ़ाकर 300 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

इस योजना के तहत पैसा सीधा छात्राओं के बैंक खाते में आता है. इसलिए हर छात्रा का एक बैंक खाता होना चाहिए. इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्राओं को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है. इसके लिए ई कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट http://edudbt.bih.nic.in/ पर जाना होगा. यहां सबसे पहले इस लिंक For student registration and login only पर क्लिक करें. ई कल्याण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा जिसे डाउनलोड कर लें.

इन कागजात की होगी जरूरत

फॉर्म भरते समय कुछ जरूरी पेपर्स बिल्कुल तैयार रखें. आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, पते के लिए कोई भी आईडी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट की फोटोकॉपी जरूरी पेपर्स हैं.