CJP आंदोलन पर बड़ा फैसला! बिहार सरकार ने वापस लिए प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस, सभी की रिहाई के आदेश

छात्र आंदोलन के बाद बिहार सरकार ने फैसला लेते हुए सभी केस वापस लेने और गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का आदेश दिया. जानिए कितने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और सरकार ने क्या कहा.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 27, 2026, 11:43 PM IST
CJP आंदोलन पर बड़ा फैसला! बिहार सरकार ने वापस लिए प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस, सभी की रिहाई के आदेश
गिरफ्तार छात्रों के परिवारों ने पुलिस पर उत्पीड़न और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं. (Photo from IANS)
  • बिहार सरकार ने 26 जुलाई शाम छह बजे से पहले दर्ज सभी मामलों को वापस लेने का फैसला किया
  • गिरफ्तार सभी प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी हो गया है
  • CJP ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए इसे छात्रों के लिए बड़ी राहत बताया
  • पश्चिम बंगाल और प्रयागराज में प्रदर्शन से जुड़े मामलों में पुलिस की कार्रवाई जारी है

Bihar Student Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के समर्थन में हुए छात्र आंदोलन के बाद बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने घोषणा की है कि 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएंगे. साथ ही गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को तुरंत रिहा किया जाएगा. गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस समय सीमा तक आंदोलन में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

बिहार में 694 लोग हिरासत में लिए गए थे

बिहार पुलिस के मुताबिक, 25 जुलाई को AISA और Revolutionary Youth Association (RYA) द्वारा CJP के समर्थन में बुलाए गए बिहार बंद के दौरान करीब 694 लोगों को हिरासत में लिया गया था. इनमें से 355 युवाओं को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जबकि 339 नाबालिगों और अन्य लोगों को उम्र की पुष्टि के बाद छोड़ दिया गया. CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए इसे छात्रों और प्रदर्शनकारियों के लिए बड़ी राहत बताया.

और पढ़ें: बिहार में डोमिसाइल नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने जमकर बरसाई लाठियां

ये भी पढ़ें: बिहार में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर AK-47 से फायरिंग करने वाला पुलिसकर्मी सस्पेंड- वायरल हुआ था VIDEO

परिवार वालों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

गिरफ्तार छात्रों के परिवारों ने पुलिस पर उत्पीड़न और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि कई छात्रों को कोचिंग से लौटते समय हिरासत में लिया गया और उनके बारे में घंटों तक जानकारी नहीं दी. परिजनों का कहना है कि छात्रों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर और गैर-जमानती धाराएं लगाई गईं और उन्हें कई थानों के चक्कर लगाने पड़े, जिसके बाद कई छात्रों को देर रात बेउर जेल भेजा गया.

बंगाल और प्रयागराज में कार्रवाई जारी

एक ओर बिहार में सरकार ने राहत देने का फैसला किया है, वहीं पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन के दौरान हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया. इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथित अपमान करने के आरोप में भी गिरफ्तारियां हुई हैं और अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. वहीं प्रयागराज में छात्र प्रदर्शन के दौरान वाहनों में तोड़फोड़ के मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत तीन एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Bihar की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.