नई दिल्‍ली: बॉलीवुड एक्‍टर की सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आरोपों के घेरे में आई एक्‍ट्रेस रिया चक्रवर्ती की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के खिलाफ एक कैवियट लगाई है. वहीं, बिहार सरकार के अटॉर्नी जनरल ने मुंबई पुलिस पर बिहार पुलिस को सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है. वहीं, महाराष्‍ट्र सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि इस मामले में सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है. ये बात महाराष्‍ट्र के गृह राज्‍य मंत्री ने कही है.

न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबि‍क, बिहार सरकार के अटॉर्नी जनरल ललित किशोर ने कहा, जब एक राज्‍य की पुलिस दूसरे राज्‍य में जांच के लिए जाती है तो संबंधित सरकार और उसके अधिकारी सहयोग करते हैं. यह दुर्भाग्‍यपूर्ण है कि वे (Mumbai Police) सहयोग नहीं कर रहे हैं.

बिहार सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कहा, बिहार सरकार ने एक्‍ट्रेस रिया चक्रवर्ती की याचिका (पटना से मुंबई में दर्ज एफआईआर के हस्तांतरण की मांग) को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष caveat दायर की है. वकील मुकुल रोहतगी मामले में लगे हुए हैं.

महाराष्ट्र के गृह राज्‍यमंत्री ने कहा- सीबीआई को जांच सौंपने की जरूररत नहीं

वहीं, महाराष्ट्र के गृह राज्‍यमंत्री ने कहा, बिहार पुलिस शायद इसलिए आई थी क्योंकि वहां एक अलग शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में है और ठीक से जांच करेगी. मामले को सीबीआई को सौंपने की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र पुलिस जांच करने में सक्षम है.

