पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि विधानसभा परिसर (Assembly premises) में श्रम संसाधन मंत्री (Labor Resources Minister) जिवेश मिश्रा (Jivesh Mishra) की गाड़ी को रोके जाने के मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं. बता दें कि बीते 2 दिसंबर को एसएसपी और डीएम को रास्ता देने के लिए पुलिस द्वारा विधानसभा परिसर में अपनी कार रोके जाने पर मंत्री जीवेश मिश्रा वहीं भड़क गए थे और संबंधित पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग की थी.

इस मामले पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, जीवेश मिश्रा जी एक सक्षम, कुशल मंत्री हैं. राज्य सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों मामले की जांच के लिए आदेश दिया है कि वे जांच करें कि और जांच करें कि किसकी ढिलाई के कारण यह घटना हुई. एक बार यह हो जाने के बाद हम निश्चित रूप से उपयुक्त उपाय करेंगे.

Jivesh Mishra ji is a competent, skillful minister. State govt has ordered senior officials to investigate the matter and probe whose laxity resulted in this incident. We will certainly take suitable measures once this is done: Bihar Deputy CM Tarkishore Prasad pic.twitter.com/RSOcTHV2r8

