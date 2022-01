Bihar Hindi News: कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए जहां लोगों को टीके की दो खुराक दी जा रही हैं वहीं बिहार में एक शख्स ने ऐसा खुलासा किया है जिससे सभी होश उड़ गए हैं. बुजुर्ग शख्स का दावा है कि उन्होंने टीके की 10 से ज्यादा खुराक ली हैं और वो बिल्कुल ठीक हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक घटना बिहार में मधेपुरा जिले की है. यहां जिले में पुरैनी क्षेत्र के 84 वर्षीय ब्रह्मदेव मंडल ने ये दावा किया है कि वो टीके की 11 खुराक ले चुके हैं. उन्होंने कहा- ‘जब से मैंने टीका लेना शुरू किया है तब से मैं कभी बीमार नहीं पड़ा और मेरे स्वास्थ्य में सुधार होने लगा है.’Also Read - Chakda Xpress First Look: झूलन गोस्‍वामी बनकर क्रिकेट के मैदान पर लौंटी अनुष्‍का शर्मा, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाएंगी दम

Bihar: 84-year-old Brahamdev Mandal, a resident of the Puraini area of Madhepura district, claims that he has taken 11 doses of Covid vaccine

"I never fell ill since I started taking the vaccine and my health has started to improve," says Brahamdev pic.twitter.com/A23E690A4W

— ANI (@ANI) January 6, 2022