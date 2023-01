बिहार में ये कैसी शराबबंदी? कलेक्टर ऑफिस में ही मिलीं शराब की खाली बोलतें

Bihar Hindi News: शराबबंदी वाले राज्य बिहार में चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक कलेक्टर ऑफिस में ही शराब की खाली बोलतें मिली है. एएनआई के मुताबिक मामला समस्तीपुर का है. बताया गया कि खाली बोलतें कलेक्टर ऑफिस परिसर की दो दीवारों के बीच खाली जगह में पड़ी मिली हैं. इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं कि जिनमें देखा जा सकता है कि ढेर सारी शराब की खाली बोतले पड़ी हैं.

इधर मामला संज्ञान में आया तो आबकारी अधिकारी शैलेंद्र कुमार चौधरी ने जांच के आदेश दिए. उन्होंने कहा कि मुझे आपके माध्यम (मीडिया) ये जानकारी मिली है. हमने तस्वीरें भी देखी हैं. उन्होंने आगे कहा कि बोलतें काफी पुरानी लग रही हैं. फिर भी हम इसकी जांच करेंगे और एक्शन लेंगे.