Bihar Hooch Tragedy: जहरीली शराब से छपरा-सिवान-बेगूसराय में अबतक 60 लोगों की मौत, नीतीश बोले-मुआवजा नहीं दूंगा

Bihar Hooch Tragedy: बिहार में जहरीली शराब का तांडव जारी है और अबतक 60 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है. छपरा में 50 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद सिवान के भगवानपुर थानाक्षेत्र के गांवों में पांच लोगों की शुक्रवार को जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है. जानकारी के मुताबिक छपरा के बाद, सीवान के भगवानपुर थाना अंतर्गत विभिन्न गांवों में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई. आक्रोशित भीड़ शव के साथ छपरा-मलमलिया मार्ग को जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रही है. प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया है.

बेगूसराय में एक की मौत एक की हालत गंभीर

बेगूसराय में जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आया है. जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र के तेघड़ा बाजार के रहने वाले एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि मृतक ने गुरुवार की रात में शराब पिया था. वहीं एक अन्य शख्स की हालत गंभीर है उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. उसने भी शराब पी थी.

Bihar | After Chapra, 5 died after allegedly consuming spurious alcohol in various villages under Bhagwanpur PS, Siwan. The angry crowd are protesting by blocking the Chapra-Malmaliya road along with the body. The administration has taken cognizance of the matter. pic.twitter.com/XoNS38Pxvi — ANI (@ANI) December 16, 2022

वहीं इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जहरीली शराब पीने से हुई मौत पर कोई मुआवजा नहीं देंगे.

