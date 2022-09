Bihar Viral Video: वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और बिहार महिला एवं बाल विकास निगम की एमडी हरजोत कौर बम्हरा (Senior IAS officer Harjot Kaur Bamhrah) ने कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए एक कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा पूछे गए सवालों के जवाबों से विवाद खड़ा कर दिया. निगम और यूनिसेफ द्वारा आयोजित ‘सशक्त बेटी, समृद्ध बिहार’ कार्यक्रम में छात्रों के सवालों और अधिकारी के तीखे और चिड़चिड़े जवाबों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.Also Read - घायल बच्चे का दर्द देख कमिश्नर रोशन जैकब हुईं भावुक, रोक न पाईं आंसू, देखें VIDEO

कार्यक्रम में एक छात्र ने बम्हरा से पूछा कि सरकार छात्रों को स्कूल ड्रेस, छात्रवृत्ति, साइकिल और कई अन्य सुविधाएं प्रदान कर रही है, क्या वह छात्राओं को 20 से 30 रुपये में सैनिटरी पैड प्रदान नहीं कर सकती. इसपर बम्हरा ने कहा कि लोग सवाल पर ताली बजाते हैं लेकिन ये अंतहीन मांगें हैं. उन्होंने कहा, ‘आज सरकार आपको 20 से 30 रुपये में सैनिटरी पैड मुहैया कराएगी. फिर आप जींस, पैंट और फिर खूबसूरत जूते मांगते हैं. लेकिन वह यहीं नहीं रुकीं.’ Also Read - लालू यादव बोले, PFI से पहले RSS पर प्रतिबंध लगना चाहिए था, BJP ने किया पलटवार

उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि जब परिवार नियोजन की बात आती है, तो क्या सरकार आपको कंडोम (निरोध) देगी. मुझे सरकार से सब कुछ मुफ्त लेने की आदत क्यों होगी? इसकी क्या जरूरत है? छात्र ने कहा कि सरकार उनके पास वोट मांगने आती है. इसपर बम्हरा ने गुस्से में जवाब दिया कि ‘यह मूर्खता की पराकाष्ठा है. आप वोट मत करो और पाकिस्तान जाओ. आप सरकार से पैसा और सुविधाएं लेने के लिए वोट दे रहे हैं.’ Also Read - कोझिकोड के मॉल में मलयालम एक्ट्रेस का यौन उत्पीड़न, Instagram पर किया चौंकाने वाला खुलासा; Viral हो रहा वीडियो

