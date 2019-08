पटना. बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह (MLA Anant Singh) के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. बाढ़ के लदमा स्थित अनंत सिंह के पैतृक आवास से स्वचालित हथियार AK-47 और अन्य आपत्तिजनक विस्फोटक सामग्री की बरामदगी के बाद इलाके में ‘छोटे सरकार’ के नाम से मशहूर अनंत सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. पुलिस कार्रवाई के डर से विधायक फरार हो गए हैं. शनिवार की आधी रात पुलिस ने पुख्ता सबूतों के दम पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए उनके पटना स्थित सरकारी आवास पर छापा मारा. लेकिन इससे पहले ही बाहुबली विधायक फरार हो गए.

बिहार के विवादास्पद MLA अनंत सिंह के घर से एके-47 बरामद, बड़ी मात्रा में मिली विस्फोटक सामग्री

पटना जिला के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से बाहुबली विधायक अनंत सिंह के घर से एक एके-47 राइफल और ग्रेनेड की बरामदगी होने पर पुलिस ने उनके खिलाफ आतंकवाद निरोधी कानून ‘गैरकानूनी गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम’ (UAPA Act) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. हथियार बरामदगी के बाद से अनंत सिंह पटना स्थित अपने सरकारी आवास में रह रहे थे. वहीं, अनंत सिंह के सरकारी आवास से धारा 307 के आरोपी छोटन सिंह गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने अनंत सिंह के घर पर लगभग ढाई घंटे तक छापेमारी की. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि विधायक की पत्नी से अनंत सिंह के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया. पुलिस ने कहा कि कानूनी रूप से अनंत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

Patna: Independent MLA Anant Singh on whom Police had conducted raid and recovered an Ak-47 earlier this week,fled from his residence when Police reached to arrest him.Police says ‘We did talk to his wife but she did not divulge details, we will take further action accordingly’ pic.twitter.com/4G26a4xVAI

— ANI (@ANI) August 18, 2019