नई दिल्ली: बिहार में भारत-नेपाल सीमा पर बसे सीतामढ़ी जिले के लालबन्दी गांव के लोग डरे हुए हैं. ये वही गांव है, जहां के कुछ लोगों पर नेपाल पुलिस ने गोली चला दी थी. इससे एक भारतीय की मौत हो गई थी. एक भारतीय शख्स नेपाल की सीमा पार कर खेतीबाड़ी के काम से गया था. इस घटना से सनसनी फ़ैल गई थी. ये पहला मौका था जब नेपाल जैसे भारतीय मित्र देश की ओर से गोलीबारी की घटना हुई थी.

इस घटना के बाद से सीतामढ़ी जिले के लालबंदी गांव के लोग अब भी डरे हुए हैं. गांव के लोगों का कहना है कि हम डरे हुए हैं. नेपाल पुलिस ने एक भारतीय की गोली मारकर जान ले ली थी. गांव के एक शख्स ने कहा कि इस घटना के बाद से गांव के हालात खराब हैं. लोग डरे हुए हैं. लोगों को अपने भविष्य को लेकर डर है.

Bihar: Residents of Lalbandi village in Sitamarhi on the Indo-Nepal border say they are in a state of fear after an Indian was killed in firing by Nepal's security forces. A villager says, "Situation is very tense at our village, people are fearing what might happen in future". pic.twitter.com/zFOvI01TB3

— ANI (@ANI) June 15, 2020