पटना: पटना पुलिस ने ”भारत विरोधी” व्हाट्सऐप ग्रुप चलाने के आरोप में 26 वर्षीय युवक मरगुव अहमद दानिश उर्फ ताहिर को गिरफ्तार किया है. उसके पाकिस्तानी चरमंपथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक से भी संबंध होने की जानकारी मिली है.पटना के फुलवारीशरीफ के ASP ने कहा, गजवा-ए-हिंद मामले में हमने जिसे गिरफ़्तार किया था उसके मोबाइल में चैट मिले हैं, फेसबुक और यूट्यूब पर जो लिंक मिले है वो भड़काऊ और उन्मादी है. इसके संपर्क हिंदुस्तान के बाहर पाकिस्तान, यमन, बांग्लादेश से जुड़े हैं. हम आगे और जानकारी जुटा रहे हैं.Also Read - राजधानी कोलंबो में राजनीतिक अशांति के कारण गॉल में आयोजित होगा श्रीलंका-पाकिस्तान दूसरा टेस्ट

ASP मनीष कुमार ने कहा, जो पहला केस हुआ था, जिसमें 3 लोगों को जेल भेजा गया, उसमें 2 को 48 घंटे की पुलिस रिमांड दी गई है. हमारे पास अभी तक जो भी सबूत हाथ लगे हैं, उससे यह साबित होता है कि वह PFI के साथ सक्रिय रूप से संपर्क में है. Also Read - राष्ट्रपति चुनाव: राज्यवार देखें विधायकों के मत का मूल्य, यूपी टॉप पर, सबसे नीचे सिक्किम

Bihar | Chats have been found on the mobile of the person we arrested in Ghazwa-e-Hind case. The links found on Facebook & YouTube are provocative. Its contacts are connected with Pakistan, Yemen, Bangladesh. We are gathering further information: ASP Phulwarisharif, Manish Kumar https://t.co/wggGUZys9U pic.twitter.com/GRVTQsJcgk

— ANI (@ANI) July 16, 2022